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الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الضحايا بمجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال قبل قليل بتفجيره 11 منزلا في شارع الهوجا بمخيم جباليا

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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