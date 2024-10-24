الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني: بحثنا مع الرئيس الصيني حول الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :