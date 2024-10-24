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الدفاع المدني بغزة: حتى اللحظة المواطنون يواجهون صعوبة كبيرة بنقل الضحايا بعد ان عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية شمال القطاع

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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