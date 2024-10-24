الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني بغزة:الاحتلال استهدف المستشفيات والطواقم الطبية قبل ارتكابه مجزرة جباليا واستهدف مستشفى كمال عدوان ما ادى الى اصابة العشرات

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :