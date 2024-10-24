الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: المستشفيات في غزة تحولت بفعل آلة القتل والارهاب الصهيونية الى ساحات حرب يمارس فيها الاحتلال ابشع عمليات الابادة الوحشية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :