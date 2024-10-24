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السفارة الايرانية في بريطانيا:

الايرانيون يقفون دائما على الجانب الصحيح من التاريخ

الايرانيون يقفون دائما على الجانب الصحيح من التاريخ
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بريطانيا في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لفتح بابل على يد كوروش وتحرير اليهود: ان الايرانيين يقفون دائما على الجانب الصحيح من التاريخ.

العالم - ايران

واضافت السفارة الايرانية في رسالتها التي نشرتها على منصة "اكس": تصادف هذه الايام الذكرى السنوية لدخول كوروش ملك ايران الى بابل عام 539 قبل المبلاد. وبمجرد ان دخل كوروش الى بابل، حرر اليهود المحتجزين وكتب ميثاق كوروش الذي يعد اول اعلان لحقوق الانسان في العالم، الاعلان الذي يتم الاحتفاظ به الان في المتحف البريطاني بلندن.

واضافت الرسالة ان الايرانيين كانوا طيلة التاريخ، من حماة السلام والحرية، ان ما يعارضه الايرانيون هو الجريمة والابادة الجماعية والاحتلال تحت مسمى الدين، الاجراء الذي يمارسه الان الكيان الاسرائيلي في فلسطين ولبنان.

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