الايرانيون يقفون دائما على الجانب الصحيح من التاريخ

العالم - ايران



واضافت السفارة الايرانية في رسالتها التي نشرتها على منصة "اكس": تصادف هذه الايام الذكرى السنوية لدخول كوروش ملك ايران الى بابل عام 539 قبل المبلاد. وبمجرد ان دخل كوروش الى بابل، حرر اليهود المحتجزين وكتب ميثاق كوروش الذي يعد اول اعلان لحقوق الانسان في العالم، الاعلان الذي يتم الاحتفاظ به الان في المتحف البريطاني بلندن.

واضافت الرسالة ان الايرانيين كانوا طيلة التاريخ، من حماة السلام والحرية، ان ما يعارضه الايرانيون هو الجريمة والابادة الجماعية والاحتلال تحت مسمى الدين، الاجراء الذي يمارسه الان الكيان الاسرائيلي في فلسطين ولبنان.