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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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