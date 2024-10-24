الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اسامة حمدان: وفد حماس ذهب الى القاهرة للاستماع الى الافكار المطروحة لكن لا تغيير في موقف الحركة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :