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اسامة حمدان: اطالة وتوسع المعركة لن يكون الا وبالا على الاحتلال

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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