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5 شهداء وجريحان بغارة إسرائيلية على بلدة الحلانية بالبقاع شرقي لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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