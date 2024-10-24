الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في ديشون والمالكية بالجليل الأعلى

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :