الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: اصابة 22 جنديا اسرائيليا خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 19 جنديا في الجبهة الشمالية و3 في قطاع غزة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :