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مصادر لبنانية: إندلاع حرائق جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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