حمدان: لا تغيير في موقف حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل

العالم-فلسطين

وفي تصريحات له، مساء الخميس، كشف حمدان أن الوسطاء أبلغوا وفد الحركة بوجود معطيات لتحريك المفاوضات، لكن وفد حماس ينطلق من ثوابت الحركة.

وقال إن وفد حركة حماس ذهب إلى القاهرة للاستماع إلى الأفكار المطروحة، لكن لا تغيير في موقف الحركة.

وأكد أنه "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يمكن أن يحقق مكاسب في المجازر وبالقتل، فهو واهم، ولن نكون الطرف الذي يتعب قبل الاحتلال".

وتابع “المقاومون في شمالي غزة بايعوا على الشهادة، وهم مصرون على مواصلة المقاومة”.

ولفت قيادي حماس إلى أن المجازر في لبنان وفلسطين، تؤكد طبيعة هذا الكيان، التي يحاول البعض إخفاءها.

وأوضح أن زيارة وفد حماس إلى موسكو تأتي في إطار السعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن الحركة طلبت من روسيا والصين والجزائر العمل على وقف العدوان.

وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 384 تواليًا، وسط استمرار المجازر الوحشية وجرائم القتل والتهجير القسري واعتقال المئات من شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، إلى 42 ألفًا و847 شهيدًا، بالإضافة لـ 100 ألفًا و444 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع يوم الخميس.