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غارات إسرائيلية على منطقتي حبوش ودير الزهراني بإقليم التفاح جنوب لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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