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الإحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة جباع جنوبي لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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