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الإحتلال الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعدد من الغارات

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

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