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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في المنارة ومرغليوت بإصبع الجليل

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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