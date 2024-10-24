أبو مرزوق: لبنان والعراق واليمن وإيران وقفوا إلى جوار المظلومين في غزة

العالم-فلسطين

وقال أبو مرزوق "هناك أصوات من لبنان تقول إن جبهة الإسناد التي أعلنها السيد حسن نصر الله، لم تنفع الغزاويين ولم تخفف الضغط، ولكن بالعكس جاءت بالويلات على لبنان".

وقال أبو مرزوق: "اعتقد أن هذا القول مردود عليهم، نحن نقول إن اخواننا في حزب الله وقفوا إلى جوار المظلومين في قطاع غزة، وكذلك كل من ساعدنا في العراق وفي إيران وفي اليمن، نقول لهم شكرا جزاكم الله خيرا، لقد قمتم بالواجب".

وأضاف: "على الأمة جميعها أن تقوم بمثل ما قاموا به، ولو قامت الأمة وكل المنطقة بما قام به هؤلاء لتغيرت الصورة على الإطلاق".

وردا على سؤال "هل أضعفت (جبهة لبنان) الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة" قال أبو مرزوق: "بالتأكيد، هناك عشرات الألوية الإسرائيلية التي خرجت من قطاع غزة وذهبت إلى شمال فلسطين وهي تقاتل حزب الله في الجنوب، هؤلاء كلهم كانوا في قطاع غزة، نعم حزب الله خاض معركة من أجل المظلومين في قطاع غزة، ومن أجل مستقبل لبنان، ولم يقاتل قتالا عبثيا بل قتال رجال أصحاب واجب".

ويوم الأربعاء، وصل أبو مرزوق إلى العاصمة الروسية موسكو، وبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الوضع في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى من المواطنين الروس.