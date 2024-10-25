الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصابون محاصرون تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي على منازل بمنطقة قيزان النجار جنوبي خانيونسفي جنوب قطاع غزة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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