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المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا شمالي الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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