الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وإصابات بقصف الإحتلال منزلين بمنطقة قيزان النجار في خانيونس

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :