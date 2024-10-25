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مصادر إعلامية: الغارة الإسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوب لبنان استهدفت مقر اقامة فرق صحفية

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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