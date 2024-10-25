الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة لدى اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وتجري تحقيقات ميدانية مع المعتقلين في أحد منازل البلدة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :