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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي للمرة الخامسة في مسكاف عام باصبع الجليل

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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