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مصادر لبنانية: إستشهاد المصور في قناة الميادين "غسان نجار" بالعدوان الإسرائيلي على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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