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مصادر فلسطينية: آليات الإحتلال تستهدف أحد أقسام مستشفى كمال عدوان شمال غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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