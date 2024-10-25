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استشهاد 3 صحفيين بغارة للاحتلال على 'حاصبيا' جنوبي لبنان

استشهاد 3 صحفيين بغارة للاحتلال على 'حاصبيا' جنوبي لبنان
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

استشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 صحفيين، وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على بلدة حاصبيا جنوبي لبنان. 

العالم - لبنان

وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 3 صحفيين" في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

وبحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال شن غارة على فندق في بلدة حاصبيا، مقر إقامة الصحفيين، واستهدفهم وهم نيام، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة هم مصور الميادين غسان نجار، وزميله مهندس البث المباشر محمد رضا، ومصور قناة المنار وسام قاسم.

وقال رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدو، إن استهداف الاحتلال لمقر إقامة الصحافيين كان متعمداً وهناك جرحى من قنوات عربية أخرى.

وحمل بن جدو الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحفيين واصفا إياه بجريمة الحرب، مؤكدا مواصلة تغطية جرائم الاحتلال في غزة ولبنان.

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