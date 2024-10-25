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مقتدى الصدر يدعو لحملة تبرع إلى لبنان وسوريا

مقتدى الصدر يدعو لحملة تبرع إلى لبنان وسوريا
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الوطني في العراق السيد مقتدى الصدر، لحملة تبرع إلى لبنان وسوريا.

العالم-العراق

ووفق بيان صادر عن الصدر، فإنه قال إن "كرم الشعب العراقي الحبيب قد أبهر الجميع ودفعني إلى فتح باب التبرع العيني لإيصاله إما إلى لبنان الحبيبة أو إلى الجارة العزيرة سوريا، على أن تكون التبرعات العينية كما يلي: مستلزمات أطفال - أغطية فرش غير مستعملة - معلبات - مواد تعقيم".

وأضاف الصدر: "على أن تفتح حملة التبرعات العينية ليومين في كل محافظة على حدة بدءًا بمحافظة البصرة وانتهاءً بالموصل، على أن يكون ذلك في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع فقط كي لا تكون التبرعات عرضة للتلف، وسنحاول إيصالها خلال أيام الأسبوع إلى إخوتنا في سوريا ولبنان".

وعبّر عن "أمله من الجميع التعاون والتنظيم التام كما آمل من الحكومة في العراق وسوريا ولبنان التعاون من أجل إيصالها إلى محتاجيها، فهي حملة إنسانية بحتة".

أدناه نص البيان:

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