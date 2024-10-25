حرس الثورة الإسلامية: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وقال العميد فدوي في كلمته مساء امس الخميس، خلال مجلس تابين اللواء الشهيد عباس نيلفروشان في روضة شهداء أصفهان: نتيجة أخرى لدماء شهداء المقاومة هي أنه سيتضح للعالم بأن الكيان الصهيوني كيان زائف ويجب إزالته.

وأضاف: إن إزالة الكيان الصهيوني الغاصب من العالم هو انتصار أعظم بكثير من النصر العسكري وأظهر الصهاينة وجهاً بغيضاً للعالم من خلال القتل والإبادة الجماعية، في حين أن مظلومية واقتدار جبهة المقاومة يصبح أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم.

واردف العميد فدوي: إن اغتيال قادة جبهة المقاومة، إلى جانب الجرائم الشنيعة الأخرى التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هو مظهر من مظاهر عجزه وفشله في تحقيق أهدافه الشريرة.

وأضاف: الجهاد في سبيل الله دافع داخلي وقلبي وآخره الشهادة، مثلما سار الشهيد السنوار والشهيد نيلفروشان وغيرهما من شهداء المقاومة على هذا الطريق وارتقوا شهداء.