المقاومة تثبت قدرتها و'إسرائيل' تخسر ضباطاً وجنوداً

العالم _ لبنان

وقال مراسل قناة العالم في صور اللبنانية إن كيان الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 9 جنود وضباط خلال هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير تم نقلهم عبر الطوافات إلى المستشفيات داخل فلسطين المحتلة.

كما لفت إلى أن المقاومة الإسلامية استمرت في إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم في جنوب حيفا وعدد من المدن الفلسطينية والمستعمرات في الجليل الأعلى والغربي، مؤكدا أن ذلك يثبت بأن المقاومة تسيطر على زمام الميدان.

وأفاد مراسل قناة العالم بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة بحق الصحفيين، أسفرت عن استشهاد 3 من الزملاء وإصابة آخرين، نتيجة غارة عشوائية استهدفت مقر إقامتهم في حاصبيا دون سابق إنذار.

وأكد أن هذه الهجمة تعكس خشية الاحتلال من عدسة الصحفيين وصوتهم، وأن هذه الجريمة ماهي إلا محاولة لإسكات الصحفيين ومنعهم من توثيق الجرائم التي تُرتكب في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت مقر اقامة الفرق الصحافية في أحد فنادق حاصبيا، مما أدى الى استشهاد 3 صحافيين. وأعلنت "الميادين" عن استشهاد المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا. كما أفادت "المنار" باستشهاد المصور في القناة وسام قاسم.

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