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الإعلام الإسرائيلي: 13000 جندي احتياط من أصل 17000 يرفضون العودة إلى الخدمة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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