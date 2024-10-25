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قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وتدعو مرضاه إلى النزول للساحة الرئيسية
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جيش الاحتلال يقر بمقتل 890 من جنوده وضباطه منذ انطلاق طوفان الأقصى
الصحة في غزة: استشهاد جرحى منعهم الاحتلال من الوصول لمستشفى كمال عدوان
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.