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الصحة في غزة: استشهاد جرحى منعهم الاحتلال من الوصول لمستشفى كمال عدوان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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