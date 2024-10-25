الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

معبر جوسية الحدودي مع لبنان بريف حمص الغربي يخرج عن الخدمة بعد تعرضه لعدوان إسرائيلي

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :