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مراسل العالم: معزيا الميادين والمنار.. سنبقى ثابتين في الميدان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الاخبارية في بيروت الزميل حسين فوعاني استشهاد مصور قناة المنار ومصور ومهندس بث قناة الميادين، جراء عدوان إسرائيلي استهدف فندقا تقيم فيه فرق صحفية في جنوب لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة حاصبيا جنوب لبنان استهدفت بشكل مباشر فندقا تقيم فيه فرق صحفية تعمل على تغطية العدوان على لبنان.

وتضامنا مع زملائه الصحفيين أكد الزميل حسين الفوعاني مواصلة العمل الصحفي بأمانة رغم المخاطر التي تحدق بالصحفيين إثر العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، مؤكدا أن العدوان الصهيوني يضرب جميع المواثيق الدولية عرض الحائط.

وفيما يجري في الميدان أكد مرلسلنا أن العدوان الاسرائيلي نفذ غارات عدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدى الى تدمير مبنيين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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