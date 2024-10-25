قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للاعلام"، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت فجر اليوم مستشفى كمال عدوان قبل أن تتقدم نحوه وتحاصره ثم تقتحمه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أمرت المرضى والطواقم الطبية بالتجمع إلى ساحة المستشفى وفصلت الرجال عن النساء واعتدت على عدد من أفراد الطواقم الطبية، قبل أن تعتقل جميع الرجال وتقتادهم للتحقيق.

وجاء اقتحام قوات الاحتلال المستشفى بعد عدة ساعات من وصول وفد دولي الليلة الماضية إليه، حيث أوصل كمية قليلة من الأدوية والوقود قبل أن يغادر المنطقة لتأتي قوات وتقتحمه.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة بأن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، أفاد مدير مستشفى كمال عدوان للجزيرة بتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى إثر القصف المتواصل.

وسبق أن تعرض مستشفى كمال عدوان للاقتحام والتدمير الواسع في ديسمبر الماضي، ولاحقا أعادت وزارة الصحة افتتاحه ليعمل جزئيا.

ولليوم الـ"21" تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأخرجت قوات الاحتلال المستشفيات عن العمل بالكامل، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع وقف عمل الدفاع المدني والإسعاف في المنطقة التي تتعرض لمحاولات تفريغ سكانها بالكامل قسرا.