تحركات في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

العالم _ مراسلون

مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تعود الى الواجهة من جديد عقب الحراك الدبلوماسي الذي جرى تفعيله مؤخرا وما تمخض عنه من مقترحات ربما تمهد لوقف العدوان.

في الإطار من المقرر أن يتوجه رئيس جهاز مخابرات الاحتلال الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة للقاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري لبحث استئناف المفاوضات.

وعلى الجانب الفلسطيني ناقش وفد من حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين شددت حماس على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة من قبل الاحتلال قبل التحرك نحو مفاوضات.

كما أبدت حماس جهوزيتها لوقف العمليات القتالية في حال التزام الكيان الاسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل.

أما وزير الخارجية الاميريكي أنتوني بلينكن الذي تستعد بلاده لخوض استحقاق رئاسي خلال الأسبوعين المقبلين أبدى تفاؤلا بشأن نجاح الجولة القادمة من المفاوضات. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في الدوحة إن العملية التفاوضية تسير نحو الأمام، وإن محادثات ستعقد بين تل ابيب وحماس خلال أيام.

على ضوء هذه التطورات قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية إن بلينكن اقترح على تل أبيب نشر قوات دولية في محور صلاح الدين 'فيلادلفيا' بين غزة ومصر، إلى جانب مقترح يشمل استعادة الأسرى والانسحاب من غزة.

وفيما لم يصدر تعليق مصري حتى الآن حول محور فيلادلفيا، تمسك مسؤولون مصريون برفضهم التام لاحتلال تل أبيب للمحور، كونه يشكل انتهاكا لمعاهدة الموقعة بين مصر وكيان الاحتلال.