الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

العالم-فلسطين

ففي القدس المحتلة، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وبلدة عناتا شمال شرق المدينة، ودهمت عدداً كبيراً من منازل المقدسيين.

وطالت حملة الاعتقالات أكثر من 65 فلسطينياً، بينما اتخذت قوات الاحتلال من منزل مواطن مركزًا للتحقيق مع المعتقلين.

وخلال الاقتحام اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين، مسببةً أضرارًا مادية في محتويات منازل المعتقلين.

وعرف من المعتقلين الشاب مالك مطر من مخيم قلنديا، ومهند فائق الرفاعي وابن أخيه الفتى فائق محمد الرفاعي ونسيم حمدان من بلدة عناتا.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة لعدد من المنازل في حي الراهنية ووعر البيك والمنطقة الصناعية وحي الزيتون، كما أجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل لعائلات الحوت واليمني ونمر والعبيدي.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشقيقين عماد وعاصف أبو زينة من مخيم عقبة جبر، أثناء تنقلهما على الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا.

وفي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عوريف جنوبا، وداهمت أحد المنازل واعتقلت منه مواطنا فلسطينيا بعد أن فتشت منزله.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس فجر اليوم للمرة الرابعة منذ مساء أمس الخميس.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين منطقة دوار سلمان الفارسي على مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس، وقاموا بأعمال عربدة بالمكان قبل أن يتصدى لهم مواطنون من البلدة.

وفي قلقيلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عدة أحياء فيها ومنها “حي كفار سابا”، وحي “جلجولية”، وفتشت عددا من المنازل وحققت ميدانيا مع ساكنيها.

وفي الخليل؛ أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على مفترق الكسارة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفيفة لطفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.