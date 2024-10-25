حصيلة قصف طيران الاحتلال لخان يونس تصل لـ'28' شهيدا

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 28 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وكانت وكالة (وفا)، قد اعلنت في حصيلة اولية، عن استشهاد 23 مواطنا فلسطينيا بالقصف الإسرائيلي الذي طال خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت (وفا)، عن مصادر محلية تأكيدها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ارتقى على إثره 23 مواطنا معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل كيان الاحتلال عدوانه هذا متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.