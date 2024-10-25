الإرهابيون الإسرائيليون يقتلون الفلسطينيين يومياً

العالم _ مراسلون

وقال جيم كوران برلماني ايرلندي لقناة العالم: "أنا هنا اليوم، مع كل هؤلاء الأشخاص، للمطالبة بالسلام ووقف إطلاق النار. ما يجري الآن هو أن الإرهابيين التابعين للدولة الإسرائيلية يقتلون الفلسطينيين بشكل يومي، والآن بعد أن اجتاحوا لبنان، يواصلون ارتكاب الجرائم بحق المدنيين هناك."

المتظاهرون عبروا عن غضبهم واستيائهم من استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي تشنها "إسرائيل"، مؤكدين أن الدعم العسكري الأمريكي لها يغذي العنف ويزيد من معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني. وطالب المحتجون بوقف تصدير الأسلحة الأمريكية فوراً إلى "إسرائيل".

كما قال أحد المتظاهرين لقناة العالم: "حان الوقت لأمريكا أن تتوقف عن دعم "إسرائيل" بالأسلحة والتمويل. لا أصدق بلينكن، ولا أعتقد أنه في أي مرة يظهر فيها يتحدث بجدية عن وقف إطلاق النار أو إنهاء الإبادة الجماعية. أعتقد أن كل مرة يظهر فيها في "إسرائيل" يكون هناك لبيع الأسلحة."

ودعا المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف التصعيد والضغط على الحكومات لإنهاء الحروب والدمار الذي يطال الأبرياء.

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