جيش الاحتلال يختطف النَّاشط الشاب عبُّود بطاح من مستشفى كمال عدوان

العالم - فلسطين

وأفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أن جيش الاحتلال اختطف "عبود" وعرضه للتنكيل، ثم اقتاده إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن "هناك مخاوف جدية على حياته".

وعبود بطاح برز بعد الحرب بطريقة تغطيته الصحفية للعدوان على غزة، بحس فكاهي، واكتسب شهرة كبيرة رغم صغر سنة. ويوثّق الفتى "ألصامد بالشمال" قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزّة بمقاطع فيديو وأسلوب ساخر، ويروي في مقاطع أخرى تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة بطريقة فكاهية وبابتسامة جميلة.

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وقبل اقتحام قوات الاحتلال لباحات مستشفى كمال عدوان، استهدف طائرات ومدفعية الاحتلال الطوابق العلوية للمستشفى الامر الذي احدث دمارا كبيرا في اقسام المستشفى التي تعج بالمرضي والشهداء جراء العملية البرية المتواصلة على مناطق شمال القطاع وخاصة مخيم جباليا.

بدوره، قال مدير التمريض بمستشفى كمال عدوان: "إن 160 جريحاً ونحو 250 كادراً طبياً كانوا داخل المستشفى لحظة قصفه"