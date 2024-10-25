شاهد.. حزب الله يقصف عمق الإحتلال بصواريخ نوعية

العالم – خاص بالعالم

أرض لبنان محصنة مادام حزب الله حاضرا في الميدان.. سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف ومواقع الاحتلال نفذها حزب الله شملت التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي عند الحدود، واستهداف مواقع عسكرية ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

حزب الله وفي بيانات متتالية افاد بأن العمليات شملت استهداف اثني عشر تجمعاً لجنود الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان معلنا عن تدمير أربع دبابات من طراز ميركافا، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف طواقمها فيما اكد أنه أجبر طائرة حربية ومسيرة إسرائيلية على مغادرة الأجواء اللبنانية.

ومن باب النار بالنار.. استهدف حزب الله مدن حيفا ونهاريا وصفد شمال الأراضي المحتلة، ومستوطنتي كرمئيل وكريات شمونة، بالإضافة إلى عدد من مواقع وثكنات جيش الاحتلال منها قاعدة سنط جين اللوجستية و زوفولون للصناعات العسكرية وقاعدة نشريم، كما شن هجوما بالمسيرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي محققا اصابات دقيقة فيما اندلعت صفارات الانذار في الخضيرة وقيساريا والجليل الأعلى، ومناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.

استهداف الداخل الاسرائيلي ياتي في وقت يتصدى حزب الله بشراسة لمحاولات التوغل البرية الاسرائيلية. وسائلُ اعلامٍ عبرية افادت بأنّ اشتباكاتٍ عنيقة تدورُ بينَ الجيش الاسرائيلي وحزبِ الله في بلدة عيترون جنوبيَ لبنان وتحدثت عن حدث صعب في الشمال وأنّ المروحياتِ تحلقُ ذهاباً وإياباً دونَ توقفٍ باتجاهِ مستشفيَيْ 'إيخيلوف' و'تل هاشومِر'.

ورغم التعتيم الإعلامي من الجانب الإسرائيلي، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان ليرتفع عددُ قتلى جيش الاحتلال الى اثنين وستين ضابطاً وجندياً منذُ اندلاعِ المواجهات على جبهة الشمال.. فيما اشارت وسائل اعلام عبرية الى ان من بين القتلى نائب قائد سرية كما اشارت الى إصابةِ تسعة عشر عسكرياً إسرائيلياً خلالَ يوم واحد.

كما أفاد الاعلام العبري بأن مستشفى زيف في صفد استقبل تسعة وعشرين مصاباً نتيجة سقوط واعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من جنوب لبنان كما كشفت عن اندلاع حريق كبير في مستوطنة كوخاف يائير وسط الأراضي المحتلة وكذلك سقوط صواريخ في مستوطنة كريات يام شمالي حيفا.