بصواريخ نوعية.. حزب الله یدك قاعدة الكرمل جنوبي حيفا

العالم - لبنان

وقالت المقاومة اللبنانية في أولى بلاغاتها العسكرية:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة ‌‏25-10-‌‏2024، قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية صاروخية نوعية‏".

وأعلنت المقاومة استهدافها موقع حبوشيت بصلية صاروخية عند الساعة 11.00 من صباح اليوم.

كما أعلن حزب الله أن مجاهديه استهدفوا فجر اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

ومنذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان إسناد جبهة قطاع غزة في مواجهة آلة البطش "الإسرائيلية"، التي تمارس حربها الشرسة على غزة منذ السابع من الشهر نفسه، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.