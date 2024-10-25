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حزب الله يدين بشدة استهداف الصحفيين في حاصبيا

حزب الله يدين بشدة استهداف الصحفيين في حاصبيا
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان إدانتها بشدة الاستهداف الصهيوني المتعمد لِمقر إقامة الصحفيين في حاصبيا الذي أدى لاستشهاد وجرح عدد من الصحفيين.

العالم-لبنان

وأضافت العلاقات الإعلامية في بيانها: "إن الجريمة الجديدة تُضاف إلى سجله المروع والإرهابي في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في غزة ولبنان، ونطالب الجمعيات والهيئات الإعلامية والنقابية بإدانة هذه الجريمة وتجريم العدو في المحافل الدولية".

وتابع البيان: "إننا على ثقة تامة أن هذه الجريمة لن تمنع القنوات الحرة والشريفة من تغطية عدوانه المستمر على لبنان وشعبه ونقل بطولات المقاومين وصمود الأهالي والدفاع عن أرضهم وقراهم".

وختمت العلاقات الإعلامية في حزب الله متقدمة من قناة المنار وقناة الميادين وعائلات الشهداء بآيات العزاء وسائلة الله تعالى أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

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