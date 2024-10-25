برلمانیون ايرانيون فی جزيرة ابوموسى

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وفي مستهل زيارتهم لجزيرة ابو موسى زار النواب مزار الشهداء المدفونين في هذه الجزيرة وقرأوا الفاتحة لارواحهم الطاهرة.

وهؤلاء النواب هم، ابراهیم عزیزي، حجة الاسلام سید محمود نبویان، عباس مقتدائي، ابراهیم رضائي، علي خضریان، یعقوب رضازادة، ابوالفضل ظهرة وند، احمد عجم، سالار ولایتمدار، روح الله نجابت، علاءالدین بروجردي، محمدرضا محسني ثاني، بهنام‌سعیدي، مجتبی زارعي و السيدة سارا فلاحي.

وخلال هذه الزيارة قدم العميد محمد راستي معاون الشؤون العلمية والابحاث في القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية تقريرا عن الحاجات والضروريات التنموية للجزر الايرانية في الخليج الفارسي ومنها جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.