الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

برلمانیون ايرانيون فی جزيرة ابوموسى

برلمانیون ايرانيون فی جزيرة ابوموسى
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

زار عدد من اعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي جزيرة ابو موسى الاستراتيجية في الخليج الفارسي في سياق زيارتهم للمحافظات الجنوبية ومنها محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

العالم - ایران

وفي مستهل زيارتهم لجزيرة ابو موسى زار النواب مزار الشهداء المدفونين في هذه الجزيرة وقرأوا الفاتحة لارواحهم الطاهرة.

وهؤلاء النواب هم، ابراهیم عزیزي، حجة الاسلام سید محمود نبویان، عباس مقتدائي، ابراهیم رضائي، علي خضریان، یعقوب رضازادة، ابوالفضل ظهرة وند، احمد عجم، سالار ولایتمدار، روح الله نجابت، علاءالدین بروجردي، محمدرضا محسني ثاني، بهنام‌سعیدي، مجتبی زارعي و السيدة سارا فلاحي.

وخلال هذه الزيارة قدم العميد محمد راستي معاون الشؤون العلمية والابحاث في القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية تقريرا عن الحاجات والضروريات التنموية للجزر الايرانية في الخليج الفارسي ومنها جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

روابط ذات صلة

حرس الثورة الإسلامية: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني