الصحة اللبنانية تعلن 55 اعتداء على المستشفيات و151 شهيدا بالطاقم الطبي

العالم - لبنان

وأكّد فراس الأبيض في مؤتمر صحافي، أنّ “على المجتمع الدولي أن يحاسب وليس فقط أن يستنكر، وقد أعددنا تقريرًا في وزارة الصحة بشأن اعتداءات العدو الإسرائيلي على المنشآت الصحيّة والعاملين في المجال الصحي، وهو موجود على مواقع الوزارة، ونشاركه مع المجتمع الدولي”، وموضحًا أنّ “توثيق الانتهاكات الإسرائيلية يهدف لمنع تكرارها”.

ودعا الأبيض، المجتمع الدّولي إلى “محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على الأطقم الطبية في لبنان، ونحن حريصون على تكريم الفرق الصحية، ونرفع الصوت للمجتمع الدولي لحمايتهم حتى في أوقات النزاع”، لافتًا إلى أنّ “تضحيات العاملين الصحيين والإسعافيين، تشكّل انعكاسا قويًّا للمخاطر التي يواجهونها في زمن الحرب، ونشدد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرّعاية الصحية، والاعتداء عليها اعتداء على القيم الإنسانيّة”.

وكشف “أنّنا سجّلنا 55 اعتداءً على المستشفيات، منها 36 استُهدفت بشكل مباشر، ممّا أدّى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ. والاستهدافات الإسرائيلية تشمل مختلف الجمعيّات الإسعافية، وعدد الاعتداءات عليها بلغ 200 وعدد الشهداء الذين سقطوا بلغ 151″، مبيّنًا أنّ “8 شهداء مسعفين ما زالوا في سيارات الإسعاف في الجنوب، والعدو لا يسمح لنا بانتشالهم”.