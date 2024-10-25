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حدشوت بزمان العبري: إصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة شومرا بالجليل الغربي جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله قبل قليل

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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