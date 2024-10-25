حدشوت بزمان العبري: إصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة شومرا بالجليل الغربي جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله قبل قليل

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الإعلام العبري: 6 إصابات بين جنود الجيش بعد استهداف حزب الله بلدة شوميرا
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الإعلام العبري: 6 إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله بلدة شوميرا
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متحدث الخارجية الإيرانية: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الصحافيين في حاصبيا جنوبي لبنان
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جيش الاحتلال يقر بمقتل 5 من جنوده جنوب لبنان إضافة إلى مقتل 3 في قطاع غزة
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الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.