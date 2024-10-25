إعلام عبري: 13 ألف جندي احتياط يرفضون العودة للخدمة

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ 13 ألف جندي احتياط من بين 17 ألفاً تم التواصل معهم يرفضون العودة إلى الخدمة.

وأشارت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في إعادة تجنيد عشرات الآلاف من الأفراد الذين تمّ تدريبهم كمقاتلين ميدانيين وتسريحهم من الجيش خلال السنوات التي تمّ فيها تقليص حجم الجيش، ولم يجرِ استدعاؤهم بعد للعودة إلى الخدمة".

وقالت إنّ "4 آلاف جندي فقط من أصل 17 ألفاً وافقوا على العودة فعلياً إلى الخدمة"، مضيفة "يؤكد الجيش مواصلة هذه الجهود، وقد حدد رئيس الأركان هذا الأمر كهدف ذي أولوية قصوى لعام 2025".

ويواجه جيش الاحتلال الصهيوني نقصاً حاداً في التجنيد مع اشتداد الخلافات الداخلية، ورفض "الحريديم" الالتحاق بالخدمة، واستنزافه في قطاع غزة، والجبهات المساندة.