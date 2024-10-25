الاحتلال يواصل عدوانه.. غارات تخلّف آثارا مدمرة في لبنان

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في بعلبك إن بلدتي الخضر والحلانية في البقاع اللبناني شهدتا يوم أمس مجازر بحق المدنيين، حيث استشهد أكثر من 15 شخص اثر غارتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على البيوت المدنية في هذه المنطقة.

كما أفاد بأن معبر جوسيه الحدودي بين لبنان وسوريا تعرض فجر اليوم أيضا إلى غارة إسرائيلة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في المعبر.

تجدر الإشارة إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت، فجر اليوم الجمعة، معبر جوسيه الحدودي الذي يربط بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الشمالي، وقد وقعت الضربات داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت المصنع، مما أدّى إلى قطع المعبر بشكل كامل.

وأفاد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الجانب السوري من الحدود أدّت إلى قطع معبر حدودي بين لبنان وسوريا، ليصبح بذلك المعبر الثاني المقطوع بعد طريق المصنع".

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