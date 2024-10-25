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يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية: هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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